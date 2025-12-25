Fenerbahçelilerden Sadettin Saran'a destek! Stadın önünde toplandılar
Fenerbahçeli taraftarlar, uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'a destek vermek için Kadıköy'deki Chobani Stadyumu'nun önünde toplandı.
- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ı uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına aldı.
- Sadettin Saran'a uyuşturucu madde temin etme, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırma ve uyuşturucu kullanma suçlamaları yöneltildi.
- Fenerbahçeli taraftarlar, Sadettin Saran'a destek vermek için Kadıköy'deki Chobani Stadyumu'nun önünde toplandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
ÜÇ AYRI SUÇLAMA YÖNELTİLDİ
Soruşturmayı yürüten Başsavcılık, Sadettin Saran'ın üzerine atılı suçları detaylandırdı. Soruşturma dosyasına giren ek delillere dayandırılan suçlamalar arasında uyuşturucu madde temin etme, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırma ve uyuşturucu kullanma maddeleri yer aldı. Jandarma ekipleri, savcılığın talimatıyla Saran'ı gözaltına alarak işlemleri başlattı.
FENERBAHÇELİLERDEN SARAN'A DESTEK
Fenerbahçeli taraftarlar, uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'a destek vermek için Kadıköy'deki Chobani Stadyumu'nun önünde toplandı.