Haberler

Fenerbahçelilerden Sadettin Saran'a destek! Stadın önünde toplandılar

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçeli taraftarlar, uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'a destek vermek için Kadıköy'deki Chobani Stadyumu'nun önünde toplandı.

  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ı uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına aldı.
  • Sadettin Saran'a uyuşturucu madde temin etme, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırma ve uyuşturucu kullanma suçlamaları yöneltildi.
  • Fenerbahçeli taraftarlar, Sadettin Saran'a destek vermek için Kadıköy'deki Chobani Stadyumu'nun önünde toplandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

ÜÇ AYRI SUÇLAMA YÖNELTİLDİ

Soruşturmayı yürüten Başsavcılık, Sadettin Saran'ın üzerine atılı suçları detaylandırdı. Soruşturma dosyasına giren ek delillere dayandırılan suçlamalar arasında uyuşturucu madde temin etme, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırma ve uyuşturucu kullanma maddeleri yer aldı. Jandarma ekipleri, savcılığın talimatıyla Saran'ı gözaltına alarak işlemleri başlattı.

FENERBAHÇELİLERDEN SARAN'A DESTEK

Fenerbahçeli taraftarlar, uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'a destek vermek için Kadıköy'deki Chobani Stadyumu'nun önünde toplandı.

Serhat Yılmaz
Haberler.com / Spor
Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı

Suçlamalar ciddi! Sadettin Saran gözaltına alındı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıTom Jerry:

Havada ot kokusu alirsaniz kacin, pozitif cikarsiniz sonra...:)))

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şevval Şahin'in son paylaşımına bakın

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şevval'in paylaşımına bakın
50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi, TBMM'de kabul edildi

50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi kabul edildi
Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı

Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı
İşte Ankara'da düşen jetin pilotu ile kule arasındaki son konuşmalar

İşte Ankara'da düşen jetin pilotu ile kule arasındaki son konuşmalar
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şevval Şahin'in son paylaşımına bakın

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şevval'in paylaşımına bakın
Fenerbahçe ile adı anılan futbolcuya teknik direktörü ateş püskürdü

Fenerbahçe ile adı anılan futbolcuya teknik direktörü ateş püskürdü
D.I.S.C.O filminin galası ünlüleri buluşturdu

Merakla beklenen filmin galası ünlüleri buluşturdu