Fenerbahçeliler puan kaybı sonrası deliye döndü! Taraftarla tartışan Ali Koç'tan olay hareket

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla giren Fenerbahçe, kendi evinde ligin yeni ekibi Ümraniyespor'la 3-3 beraber kaldı. Uzun süredir takımlarının aldığı sonuçlardan memnun olmayan Fenerbahçe taraftarı ise maç sonunda başkan Ali Koç'a tepki gösterdi. Ali Koç'un bir taraftarı eliyle yanına çağırarak sert bir şekilde uyarıda bulunduğu anlar anbean kameralara yansıdı.

Süper Lig'in köklü ekiplerinden Fenerbahçe, yeni sezon öncesinde Portekizli teknik adam Jorge Jesus'u takımın başına getirdi. Kulüp ayrıca çok sayıda ismi de transfer etti. Bu gelişmelerin ardından yeni sezonda rahat galibiyetler görmek isteyen Fenerbahçe taraftarı ise Kadıköy'de ligin açılış maçının bitiş düdüğünün ardından skor tabelasında istediği sonucu göremedi.

PUANLAR PAYLAŞILDI

Sarı lacivertliler, ligin yeni ekibi Ümraniyespor karşısında 2 kez öne geçmesine rağmen devamını getiremedi ve 3-2 geriye düşmesinin ardından mücadeleyi Berisha'nın golüyle 3-3 eşitlikle tamamladı. Beşiktaş ve Galatasaray'ın 3 puan aldığı haftada puan kaybeden sarı lacivertlilerin taraftarları ise maç sonunda başkanları Ali Koç'a tepki gösterdi.

KOÇ'TAN DİKKAT ÇEKEN HAREKET

Başkan Ali Koç, taraftarların bir süre kendisine tepki göstermesinin ardından sinirle etrafına söylendi. Sonrasında ise eliyle işaret ettiği bir taraftarın yanına gelmesini istedi. Taraftarın kendisine yaklaşmasının ardından ise eğilerek sert bir uyarıda bulundu. Bu anlar, tribündeki başka bir Fenerbahçe taraftarı tarafından anbean kaydedildi.

"ALİ KOÇ İSTİFA" ETİKETİ GÜNDEMDE

Öte yandan sarı lacivertli taraftarlar, ligin ilk maçında puan kaybetmelerinin ardından sosyal medyaya hücum etti. Tepkilerini attıkları tweetlerle dile getiren Fenerbahçeliler, kısa süre içerisinde "Ali Koç İstifa" etiketini twitter gündemine sokmayı başardı.