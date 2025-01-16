Fenerbahçeliler merakla bekliyordu: Talisca'da bomba gelişme
Fenerbahçe'nin uzun süredir transfer listesinde bulunan Anderson Talisca, Al-Nassr'la olan sorununu büyük ölçüde çözdü. Brezilyalı yıldız, alacaklarını istemesiyle çıkmaza giren transfer sürecinde önemli bir adım attı. Talisca'nın gelecek hafta son detaylar için Fenerbahçe yönetimiyle görüşeceği ve ardından sarı-lacivertlilere bağlayan sözleşmeyi imzalayacağı belirtildi.
Süper Lig devi Fenerbahçe'nin aylardır transfer etmeye çalıştığı Anderson Talisca hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Brezilyalı futbolcu, Al-Nassr'la olan sorununu büyük ölçüde çözdü.
DÜĞÜM ÇÖZÜLDÜ
Fenerbahçe, Talisca transferi için hem oyuncu hem de Al-Nassr ile bir süre önce el sıkışmıştı. Öte yandan Talisca'nın Al-Nassr'dan olan alacaklarını istemesiyle transfer çıkmaza girmişti.
İMZAYI ATMASI AN MESELESİ
Milliyet'in haberine göre Brezilyalı yıldız, Al-Nassr'la olan problemini büyük ölçüde çözdü. Talisca'nın gelecek hafta son detaylar için Fenerbahçe yönetimiyle masaya oturacağı ve ardından kendisini sarı-lacivertlilere bağlayan sözleşmeyi imzalayacak.