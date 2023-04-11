Fenerbahçeliler hiç olmadıkları kadar sinirli! Jorge Jesus'un kurduğu cümle bardağı taşıran son damla oldu

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un 2-1 kazanılan Fatih Karagümrük maçından sonra yaptığı açıklamalar büyük ses getirdi. "Taraftarların bizim kadar şampiyonluğa inandığını düşünmüyorum." diyen Jesus'un, "Sadece kazanırken tutkulu ve iyi bir taraftar olmanın benim gözümde bir değeri yok." ifadelerini kullanması tepki çekti. Bu sözü sert eleştiren sarı-lacivertli taraftarlar, "Derbi kazanamamış hocanın da bizim gözümüzde değeri yok." yorumlarında bulundu.

Fatih Karagümrük karşısında geriye düştüğü maçı çevirerek 2-1 kazanan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, karşılaşma sonrası bomba açıklamalarda bulundu.

"BİZİM KADAR ŞAMPİYONLUĞA İNANMIYORLAR"

Taraftarın protestolarına sitem eden Portekizli hoca, "Ben taraftarların bizim kadar şampiyonluğa inandığını düşünmüyorum. Çünkü istemediğimiz tepkilerle karşılaşabiliyoruz, sevgi göstermek yerine protestolar olabiliyor. Takımını çok sevmek, hem kazanırken hem kaybederken olmalı. Sadece kazanırken tutkulu ve iyi bir taraftar olmanın benim gözümde bir değeri yok." dedi.

TARAFTAR TEPKİLİ

Açıklaması büyük ses getiren Jorge Jesus'a Fenerbahçe taraftarı tepki gösterdi. Sarı-lacivertli renklere gönül verenler sosyal medyada yaptıkları yorumlarda, "Derbi kazanamamış hocanın da bizim gözümüzde değeri yok." ifadelerini kullandı.