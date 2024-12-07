Taraftarlar "gol"diye ayağa kalktı: İşte dev derbiye damga vuran pozisyon
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin 10. dakikasında Kaleci Mert'ten sıyrılarak boş kaleye vuruşunu yapan Dzeko'nun golünü Emirhan son anda çizgi üzerinden çıkardı. Pozisyonun tekrarında topun tamamının çizgiyi geçmediği görüldü.
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındaki dev derbide Beşiktaş ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı. Karşılaşmanın 10. dakikasında dikkat çeken bir pozisyon yaşandı.
TOP ÇİZGİDEN ÇIKTI
Edin Dzeko, kaleci Mert'ten sıyrılarak vuruşunu yaptı. Boş kaleye giden topu Emirhan son anda çizgi üzerinden çıkardı. Pozisyonun tekrarında topun tamamının çizgiyi geçmediği görüldü ve karşılaşma 0-0 beraberlikle sürdü.
İşte o pozisyon;