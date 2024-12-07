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Taraftarlar "gol"diye ayağa kalktı: İşte dev derbiye damga vuran pozisyon

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Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin 10. dakikasında Kaleci Mert'ten sıyrılarak boş kaleye vuruşunu yapan Dzeko'nun golünü Emirhan son anda çizgi üzerinden çıkardı. Pozisyonun tekrarında topun tamamının çizgiyi geçmediği görüldü.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındaki dev derbide Beşiktaş ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı. Karşılaşmanın 10. dakikasında dikkat çeken bir pozisyon yaşandı.

TOP ÇİZGİDEN ÇIKTI

Edin Dzeko, kaleci Mert'ten sıyrılarak vuruşunu yaptı. Boş kaleye giden topu Emirhan son anda çizgi üzerinden çıkardı. Pozisyonun tekrarında topun tamamının çizgiyi geçmediği görüldü ve karşılaşma 0-0 beraberlikle sürdü.

İşte o pozisyon;

Fenerbahçeliler gol diye ayağa kalktı: İşte dev derbiye damga vuran pozisyonGÖRÜNTÜ: BEINSPORTS

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıKöksal Çelik:

Gole izin vermediği için umarım kadro dışı kalmaz oyuncu

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