Fenerbahçeliler derin bir "Oh" çekti! Brezilya yeni hocasıyla futbol dünyasını sallayacak

2022 Dünya Kupası'na çeyrek finalde veda eden Brezilya'de teknik direktör Tite ile yollar ayrıldı. Yeni hoca arayışına geçen ve listesindeki isimlerden birinin de Jorge Jesus olduğu belirtilen Sambacılar, büyük bir bomba patlatmaya hazırlanıyor. Brezilya, Real Madrid'in başarılı teknik direktörü Carlo Ancelotti'ye teklif yaptı. Bu teklife olumlu bakan İtalyan hoca, İspanyol devinden tazminatsız ayrılmak için Brezilya'ya teminat verdi.

Katar'da devam eden Dünya Kupası'na Hırvatistan'a yenilerek çeyrek final turunda veda eden Brezilya'da fatura teknik direktör Tite'ye kesildi. Deneyimli hoca ile yollar ayrılırken, Sambacılar'ın gündemine bomba bir isim geldi.

ANCELOTTI'YE TEKLİF YAPILDI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'a da teklif götüreceği iddia edilen Brezilya, Real Madrid'in dünyaca ünlü hocası Carlo Ancelotti'yi takımın başına getirmek için harekete geçti. Sambacılar'ın İtalyan hocaya ilk teklifi yaptığı ve olumlu yanıt aldığı belirtildi.

BREZİLYA'YI İSTİYOR

UOL Esporte'de yer alan habere göre, Brezilya Futbol Federasyonu arasında yüz yüze bir görüşme yapan Carlo Ancelotti, takımın başına geçmek istediğini ancak Haziran 2023'ten sonra göreve başlamak istediğini ifade etti.

TEMİNAT VERDİ

Ancelotti'nin Real Madrid ile görüşerek tazminatsız ayrılma konusunda Brezilya'ya teminat verdiği belirtildi. Haziran ayına kadar sadece mart ayının sonu ve nisan ayının başında maçları olan Brezilya, İtalyan hocadan gelen olumlu yaklaşım sonrası düşünmek için süre istedi. Bu maçlar için bir formül bulunması halinde Brezilya'nın Ancelotti ile el sıkışacağı vurgulandı.