Fenerbahçeliler çıldırdı! Takımın yıldız ismi Galatasaray'ı takip etti

Fenerbahçeliler çıldırdı! Takımın yıldız ismi Galatasaray'ı takip etti
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Fenerbahçeliler çıldırdı! Takımın yıldız ismi Galatasaray'ı takip etti
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Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu İsmail Yüksek, Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'ı sosyal medyadan takip etti. Milli oyuncu, taraftarların tepkisi sonrası Sarı-kırmızılı kulübü takipten çıktı.

Süper Lig'de 36. haftayı geride bırakırken Galatasaray, ligde 25. şampiyonluğunu ilan etti. Kutlamaların sürdüğü esnada Fenerbahçeli oyuncu İsmail Yüksek'in hareketi geceye damga vurdu.

GALATASARAY'I TAKİP ETTİ

Başarılı orta saha oyuncusu İsmail Yüksek, maçların sona ermesiyle birlikte Galatasaray'ı Instagram'dan takip etmeye başladı. Bunu fark eden Fenerbahçeli taraftarlar deneyimli oyuncuya büyük tepki gösterdi.

TEPKİLER GELİNCE TAKİPTEN ÇIKTI

Tepkilerin artmasıyla birlikte İsmail Yüksek, Galatasaray'ı takipten çıktı ancak bu anları kayıt altına alan Sarı-lacivertli taraftarlar, görüntüleri sosyal medyada paylaşmaya devam etti. Çok sayıda Fenerbahçe taraftarı İsmail Yüksek'i takipten çıktığını dile getirdi.

İşte İsmail Yüksek'in Galatasaray'ı takip ettiğini anın görüntüsü;

Fenerbahçeliler çıldırdı! Takımın yıldız ismi Galatasaray'ı takip etti

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıMikel Archangel:

Bu abartılı ayarsız şuursuz düşüncesiz tepkilerimiz yüzünden adam olamıyoruz. Ne var ne olmuş yani takip ettiyse.. Adam profesyonel oyuncu sonuçta belki önümüzdeki yıl Galatasaray’a gider. Ya da rakibini gözlemlemek istiyordur nedir bu kadar düşmanlık yani.

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Haber YorumlarıSer_hat:

Gel koçum cimboma kral ol,efsane ol...

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Haber Yorumlarıpusatalfa:

O bile farkında büyük olanın kim olduğunun. Hazımsızlar

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Haber YorumlarıYarak:

Bu medya yüzünden türk futbolu bu halde hep fidne fesatlık. Avrupa da bir sıradan takım hepsi. Türkiye ye de futbol yerlerde ne yazık ki

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