Fenerbahçeliler çıldırdı! Takımın yıldız ismi Galatasaray'ı takip etti

Süper Lig'de 36. haftayı geride bırakırken Galatasaray, ligde 25. şampiyonluğunu ilan etti. Kutlamaların sürdüğü esnada Fenerbahçeli oyuncu İsmail Yüksek'in hareketi geceye damga vurdu.

GALATASARAY'I TAKİP ETTİ

Başarılı orta saha oyuncusu İsmail Yüksek, maçların sona ermesiyle birlikte Galatasaray'ı Instagram'dan takip etmeye başladı. Bunu fark eden Fenerbahçeli taraftarlar deneyimli oyuncuya büyük tepki gösterdi.

TEPKİLER GELİNCE TAKİPTEN ÇIKTI

Tepkilerin artmasıyla birlikte İsmail Yüksek, Galatasaray'ı takipten çıktı ancak bu anları kayıt altına alan Sarı-lacivertli taraftarlar, görüntüleri sosyal medyada paylaşmaya devam etti. Çok sayıda Fenerbahçe taraftarı İsmail Yüksek'i takipten çıktığını dile getirdi.

İşte İsmail Yüksek'in Galatasaray'ı takip ettiğini anın görüntüsü;