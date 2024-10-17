Üye Girişi
Haberler

Fenerbahçe, yıldız futbolcunun sözleşmesini sezon ortasında feshetti

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, İngiliz futbolcusu Ryan Kent'in sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti. Bu sezon sarı-lacivertli formayla sadece 1 maçta görev yapan 27 yaşındaki Kent'in sarı-lacivertli takımla 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu.

Fenerbahçe'de geldiği günden beri eleştirilen isimlerin başında gelen ve sarı-lacivertliler ile bir türlü yıldızı barışmayan İngiliz futbolcu Ryan Kent ile yollar ayrıldı.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada "Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularından Ryan Kent ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi fesih edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe, yıldız futbolcunun sözleşmesini sezon ortasında feshetti

BU SEZON SADECE 1 MAÇA ÇIKTI

Teknik direktör Jose Mourinho tarafından kadroda düşünülmediği kendisine iletilen ve buna rağmen takımda kalmayı tercih eden 27 yaşındaki kanat oyuncusu, bu sezon sadece sarı-lacivertlilerin UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Lugano ile oynadığı müsabakada forma giyebildi. Kent, bu karşılaşmaya ilk 11'de başlamıştı.

FENERBAHÇE KARİYERİ

Geçen sezonun başında İskoç ekibi Rangers ile sözleşmesi sona erdikten sonra bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye transfer olan Ryan Kent, sarı-lacivertli formayı toplamda 19 maçta giydi. Kent, bu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. 27 yaşındaki İngiliz futbolcunun Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu.

Fenerbahçe, yıldız futbolcunun sözleşmesini sezon ortasında feshetti
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

Fenerbahçe Ryan Kent Futbol Spor

İsrail 'Yahya Sinvar'ı öldürdük' dedi, Hamas'tan beklenen açıklama geldi

İsrail "Öldürdük" dedi, Hamas'tan beklenen açıklama geldi

 İsrail medyası Hamas lideri Yahya Sinvar'ın üzerinden çıkanları paylaştı

Sinvar'ın öldüğüne ikna etmek için bu fotoğrafı servis ettiler

 Ünlü oyuncu Vural Çelik hayatını kaybetti

Avrupa Yakası ve Seksenler dizilerinin sevilen oyuncusu hayatını kaybetti
Hayatını kaybeden oyuncu Vural Çelik, 2 gün önce hastaneden video paylaşmış

Sevenlerini yasa boğan ünlü oyuncu 2 gün önce video paylaşmış
500

Yorumlar (2)

Ahmet Aydın null:

bu kimdi ne zaman transfer oldu ali abi nerden buluyon bunları gitti gene milyon dolarlar

4
1
yanıtYanıtla
pusatalfa:

yav hani bundan yıldız diye bahsediliyor du. Şimdi fenerden yıldız mı kaydı yoksa Fener'e mi...

1
1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Golden Boy 2024 (Arda Güler, Kenan Yıldız) nasıl oy verilir? Tan Kesler Hull City'den neden ayrıldı, Hull City CEO'luğu görevini niye bıraktı? Ryan Kent gitti mi? Ryan Kent hangi takıma gitti? Fırat Sarı kimdir, suçu ne? Yenidoğan Çetesi lideri Fırat Sarı kimdir? 18 Ekim Cuma Hutbesi yayınlandı! 18 Ekim Cuma Hutbesi tam metni! Avrupa Yakası Kubilay neden öldü? Vural Çelik evli miydi, bekar mıydı? Vural Çelik neden öldü, hastalığı neydi? Vural Çelik kimdir, kaç yaşında? 17-18 Ekim Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.