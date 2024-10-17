Fenerbahçe, yıldız futbolcunun sözleşmesini sezon ortasında feshetti

Fenerbahçe'de geldiği günden beri eleştirilen isimlerin başında gelen ve sarı-lacivertliler ile bir türlü yıldızı barışmayan İngiliz futbolcu Ryan Kent ile yollar ayrıldı.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada "Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularından Ryan Kent ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi fesih edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

BU SEZON SADECE 1 MAÇA ÇIKTI

Teknik direktör Jose Mourinho tarafından kadroda düşünülmediği kendisine iletilen ve buna rağmen takımda kalmayı tercih eden 27 yaşındaki kanat oyuncusu, bu sezon sadece sarı-lacivertlilerin UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Lugano ile oynadığı müsabakada forma giyebildi. Kent, bu karşılaşmaya ilk 11'de başlamıştı.

FENERBAHÇE KARİYERİ

Geçen sezonun başında İskoç ekibi Rangers ile sözleşmesi sona erdikten sonra bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye transfer olan Ryan Kent, sarı-lacivertli formayı toplamda 19 maçta giydi. Kent, bu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. 27 yaşındaki İngiliz futbolcunun Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu.