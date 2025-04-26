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Fenerbahçeli Taraftarlar Yönetimi İstifaya Davet Etti

Fenerbahçeli Taraftarlar Yönetimi İstifaya Davet Etti
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Fenerbahçeli bir grup taraftar, Faruk Ilgaz Tesisleri önünde toplanarak Başkan Ali Koç ve yönetimini istifaya çağırdı. Güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen protestoda taraftarlar tezahürat ve pankartlarla seslerini duyurdu.

Fenerbahçeli bir grup taraftar Faruk Ilgaz Tesisleri yakınında toplanarak, Başkan Ali Koç ve yönetimini istifaya davet etti.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı Faruk Ilgaz Tesisleri'nde devam ederken, tesislerin dışında ise protesto gerçekleşti. Sarı-lacivertli bir grup taraftar, Kalamış'ta toplanarak yönetim aleyhine tezahüratlarda bulundu. Güvenlik ekiplerinin barikat kurduğu görülürken, taraftarların tesislere yaklaşmalarına izin verilmedi. Taraftarlar bulundukları yerden pankartlar açarak, sloganlar attı. Alınan yoğun güvenlik önlemleri dolayısıyla taşkınlık yaşanmadı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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