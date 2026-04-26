Fenerbahçeli taraftarlar, RAMS Park'a ulaştı

FENERBAHÇELİ taraftarlar, Galatasaray derbisi için RAMS Park'a ulaştı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 31'inci haftasında bugün saat 20.00'de deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak. Bu mücadeleyi deplasman tribününde takip edecek olan yaklaşık 2 bin 300 sarı-lacivertli taraftar, RAMS Park'a geldi. Stadyum önünde tezahürat yaparak otobüslerden inen taraftarlar, güvenlik kontrollerinin ardından stadyumdaki yerini aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı