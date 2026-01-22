Fenerbahçeli taraftarlar kaybedilen maç sonrası Skriniar'ı göklere çıkardı

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında İngiltere'nin Aston Villa ekibini ağırlayan Fenerbahçe, rakibine 1-0 kaybederek Avrupa kupalarında bu sezon sahasına ilk yenilgisini aldı.

MAÇA DAMGA VURAN İSİM: SKRINIAR

Fenerbahçe forması giyen takım kaptanı Milan Skniar, maçı kaybetmelerine rağmen gösterdiği performansla adından söz ettirdi. Mücadeleye damga vuran yıldız oyuncu, 8.8 rating ile maçın en yüksek ratingli oyuncusu oldu.

''YA SKRINIAR OLMASAYDI?''

Fenerbahçeli taraftarlar maçın sonunda Slovak oyuncuya hakkını verdi. Sosyal medya hesaplarından binlerce yorum yapan sarı-lacivertli taraftar, ''Skriniar olmasaydı fark yiyebilirdik'', ''Ya Skriniar olmasaydı?'', ''Duvar gibi karşılarında durdu, top bile geçirmedi'' yorumlarıyla yıldız oyuncuya övgü dolu sözler sarf etti. Skriniar ayrıca, maç sonunda tribünler tarafından özel olarak destek olunan isim oldu.

İşte Skriniar'ın Aston Villa maçı performansı: