Fenerbahçeli taraftarlar deplasman tribününü doldurdu

DG Sivasspor ile Fenerbahçe arasında Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçta sarı-lacivertli taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı.

DG Sivasspor ile Fenerbahçe arasında Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçta sarı-lacivertli taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı. Deplasman tribününün bir kısmı doldu.

Fenerbahçe'yi birçok maçta yalnız bırakmayan Fenerbahçeli taraftarlar Sivas 4 Eylül Stadı'nın deplasman tribününün büyük kısmını doldurdu. Maç öncesi ise Fenerbahçe tribünü ısınma esnasında futbolcularına destek tezahüratlarında bulunarak yumruk şov yaptırdı.

Sarı-lacivertli taraftarlar 90 dakika boyunca seslerini yükselterek yaptıkları tezahüratlarla sahada mücadele eden takımlarına da destek oldular. - SİVAS