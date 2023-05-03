Fenerbahçeli taraftarlar deplasman tribününü doldurdu
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DG Sivasspor ile Fenerbahçe arasında Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçta sarı-lacivertli taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı.
DG Sivasspor ile Fenerbahçe arasında Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçta sarı-lacivertli taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı. Deplasman tribününün bir kısmı doldu.
Fenerbahçe'yi birçok maçta yalnız bırakmayan Fenerbahçeli taraftarlar Sivas 4 Eylül Stadı'nın deplasman tribününün büyük kısmını doldurdu. Maç öncesi ise Fenerbahçe tribünü ısınma esnasında futbolcularına destek tezahüratlarında bulunarak yumruk şov yaptırdı.
Sarı-lacivertli taraftarlar 90 dakika boyunca seslerini yükselterek yaptıkları tezahüratlarla sahada mücadele eden takımlarına da destek oldular. - SİVAS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor