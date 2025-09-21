Fenerbahçeli taraftardan İrfan Can Eğribayat'a: Ali Koç'u gönderdin

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan maçta ilginç bir an yaşandı.

TARAFTARDAN İRFAN'A: ALİ KOÇ'U SEN GÖNDERDİN

Fenerbahçeli bir taraftar, 257 oy farkla başkanlık seçimini Saadettin Saran'ın kazanmasından sonra ikinci yarının başlamasına az bir süre kala İrfan Can Eğribayat'a seslendi. Sarı-lacivertli taraftarın İrfan Can Eğribayat'a ''Ali Koç'u gönderdin'' diye seslendiği görüldü.

İRFAN CAN ÇOK ÜZGÜN

Geride bıraktığımız hafta Alanyaspor karşısında hatalı bir gol yiyen deneyimli kalecinin seçim sonucu haberini almasının ardından soyunma odasından büyük bir üzüntüyle çıktığı gözlemlendi.