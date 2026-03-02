Haberler

Fenerbahçeli futbolcu Nelson Semedo'nun eşi trafik kazası geçirdi / Fotoğraf eklendi

Fenerbahçeli futbolcu Nelson Semedo'nun eşi trafik kazası geçirdi / Fotoğraf eklendi
Güncelleme:
Fenerbahçe'nin defans oyuncusu Nelson Semedo'nun eşi Marlene Alvarenga, Kuzey Marmara Otoyolu'nda geçirdiği kaza sonucu hafif yaralandı. Minibüsün yan yattığı kazada, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Fenerbahçe'nin Portekizli defans oyuncusu Nelson Semedo'nun eşinin içinde bulunduğu minibüs, Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza yaptı. Kazada Semedo'nun eşi Marlene Alvarenga'nın hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Yavuz Sultan Selim Köprüsü Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içerisinde Nelson Semedo'nun eşi Marlene Alvarenga'nın bulunduğu minibüs, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri otoyolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri kazada yaralanan Marlene Alvarenga ile minibüs şoförünü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
