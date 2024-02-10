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Profil fotoğrafını değişmesi olay oldu! Osayi Samuel'den taraftara jet hızında yanıt

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Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Bright Osayi-Samuel, sosyal medya hesabındaki Fenerbahçeli profil fotoğrafını kaldırdı. Bu durum taraftarlar arasında büyük bir tartışma yarattı. Bir taraftarın "Bizi tamamen unutmuş" yorumuna Osayi, "Kanımda sarı ve mavi var, nasıl unutabilirim?" yanıtını verdi.

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Bright Osayi-Samuel, sosyal medyasındaki Fenerbahçeli profil fotoğrafını kaldırdı.

"BİZİ UNUTMUŞ OSAYIM"

Fenerbahçeli taraftarların büyük sevgisini kazanan yıldız futbolcunun bu hareketine kayıtsız kalmayan bir taraftar, "Pp'yi de değiştirmiş, bizi tamamen unutmuş Osayim" şeklinde yorum yaptı.

OSAYI'DEN JET HIZINDA YANIT

Yapılan bu yoruma anında cevap veren Osayi ise, "Kanımda sarı ve mavi var nasıl unutabilirim ?" diyerek yanıt verdi. Yıldız futbolcunun o yorumu binlerce beğeni aldı.

İşte o yorum;

Fenerbahçeli profil fotoğrafını kaldıran Osayi Samuel'den taraftara jet hızında yanıt

Kaynak: Haberler.com / Spor

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