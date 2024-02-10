Profil fotoğrafını değişmesi olay oldu! Osayi Samuel'den taraftara jet hızında yanıt

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Bright Osayi-Samuel, sosyal medyasındaki Fenerbahçeli profil fotoğrafını kaldırdı.

"BİZİ UNUTMUŞ OSAYIM"

Fenerbahçeli taraftarların büyük sevgisini kazanan yıldız futbolcunun bu hareketine kayıtsız kalmayan bir taraftar, "Pp'yi de değiştirmiş, bizi tamamen unutmuş Osayim" şeklinde yorum yaptı.

OSAYI'DEN JET HIZINDA YANIT

Yapılan bu yoruma anında cevap veren Osayi ise, "Kanımda sarı ve mavi var nasıl unutabilirim ?" diyerek yanıt verdi. Yıldız futbolcunun o yorumu binlerce beğeni aldı.

İşte o yorum;