Fenerbahçe'de Dorgeles Nene ameliyat oldu

Fenerbahçe'de sporcu fıtığı sakatlığı yaşayan Dorgeles Nene, Fransa'da ameliyat edildi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Dorgeles Nene, sağlık heyetimizin gerçekleştirdiği detaylı kontrollerin ardından planlı bir cerrahi operasyon geçirmiştir. Başarıyla tamamlanan operasyon sonrası oyuncumuzun tedavi ve rehabilitasyon süreci, kulübümüzün sağlık ekibi tarafından titizlikle takip edilmektedir. Dorgeles Nene'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklı şekilde takımımıza dönmesini temenni ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı