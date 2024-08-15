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Fenerbahçeli Joao Pedro dağa çıktı

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Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği Joao Pedro'ya ulaşılamıyor. Pedro'nun, takımdan ayrılmak için 3 milyon euroya yakın olan maaşının tamamını istediği, psikolojisinin bozulduğu ve kendini bir dağ evine kapattığı da iddialar arasında yer alıyor.

Teknik direktörlüğe Jose Mourinho'yu getiren Fenerbahçe yeni sezon kadro planlamasında bazı sorunlar da yaşıyor. Mourinho'nun yeni sezon için kadroda düşünmediği Pedro'da kriz çıktı.

OYUNCUYA ULAŞAMIYORLAR

Oyuncuyu göndermek isteyen yönetimden 3 milyon euroluk maaşının tamamını isteyen oyuncuya Fenerbahçe yönetiminin ulaşamadığı iddia edildi.

DAĞA ÇIKTI İDDİALARI GÜNDEMDE

Öte yandan Joao Pedro'nun psikolojisinin bozulduğu ve kendini bir dağ evine kapattığı da iddialar arasında.

Kulübün iletişime geçemediği Pedro'nun 2025 yılına kadar Fenerbahçe'de sözleşmesi bulunuyor. İtalyan oyuncu geçtiğimiz sezon Breziya ekiplerinden Gremio'ya kiralık gönderilmişti. Pedro'nun Gremio ile olan kiralık sözleşmesi ise geçtiğimiz ay sona ermişti.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

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Yorumlar (3)

Ütopik Yorumcu:

en güzelini yapmış fenerden alacağı parayla ömür boyu geçinir dağda

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SELÇUK GÜNDOĞDU:

HABERE BAK ALLAH AŞKINA,BENDE PEDROYU PKK KAÇIRMIŞ ZANNETTİM:)))

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Yorumcu Davut :

bu kim? öyle biri mi vardı febesporda?

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