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Jayden Oosterwolde'den ayrılık itirafı

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Fenerbahçe'de sakatlık nedeniyle sahalardan uzak kalan Jayden Oosterwolde, tedavi sürecinin iyi gittiğini belirtti. Teknik Direktör Jose Mourinho'nun kendisi hakkında yaptığı 'bu sezon forma giyemeyecek' açıklamasına da değinen futbolcu, iyi bir şekilde iyileşmek gerektiğini vurguladı. Öte yandan takımdan ayrılmak gibi bir planının olduğunu belirten yıldız futbolcu, "Planım, bu sezon kendimi göstermek ve ayrılmaktı. Bu planım suya düştü" dedi.

Süper Lig devi Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Jayden Oosterwolde, ESPN'e açıklamalarda bulundu.

Tedavi sürecinin iyi gittiğini söyleyen Oosterwolde, "Şu anda iyi gidiyor. Elbette benim için büyük bir talihsizlik ama üstesinden geliyorum. Geri döneceğim." ifadelerini kullandı.

Sakatlığıyla ilgili konuşan 23 yaşındaki futbolcu, "Samsunspor ile deplasmanda oynuyorduk. Sağ bek derin bir top gönderdi. Araya girmeyi başardım ama ayağımı burktum. Dizimde bir şeylerin patladığını hissettim. Yine de o anda en kötüsünden korkmamıştım. MR'dan sonra doktor çapraz bağ olduğunu söylediğinde durum biraz daha kötüleşti. Benim için kötü haber." diye konuştu.

Jose Mourinho'nun kendisiyle ilgili, "Oosterwolde bir mucize olmazsa bu sezon forma giyemeyecek." açıklamasını da değerlendiren Hollandalı futbolcu, "O zaman bir mucize gerçekleşmesi gerekecek. Hiçbir şeyi göz ardı etmiyorum. Ama bence iyi bir şekilde iyileşmek gerekiyor. Real Madrid'den Militao gibi hızlı bir şekilde geri dönen ve sonra diğer çapraz bağını sakatlayan oyuncular da görüyoruz. Bunu istemezsiniz. İyi bir şekilde rehabilite olacağım. Hala gencim ve gelişmek, kendimi göstermek için çok zamanım var." sözlerini sarf etti.

Fenerbahçe'de bu sezon kendini göstermek ve ardından ayrılma düşüncesi olduğunu ancak sakatlığın planlarını etkilediğini söyleyen Jayden Oosterwolde, "Sakatlandığınızda her şey bir süreliğine duruyor. Planım, bu sezon kendimi göstermek ve ayrılmaktı. Bu planım suya düştü. Bununla mücadele etmeliyim. O zaman her şey yoluna girecektir." sözlerini sarf etti.

Jayden Oosterwolde'den ayrılık itirafı
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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