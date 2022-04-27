Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci baba oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci baba oldu

AA - Ercan Doğan - Spor
 - Güncelleme:
Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci baba oldu

Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci baba oldu.

Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci baba oldu.

İrfan Can Kahveci ile Gözde Kahveci çiftinin bebekleri dünyaya geldi. Doğum, Acıbadem Maslak Hastanesi'nde sabah saatlerinde Kadın Hastalıkları ve Doğum-Perinatoloji Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Bildirici tarafından gerçekleştirildi.

İlk bebeklerini kucağına alan çift, oğullarına "Can" adını verdi.

Fenerbahçe Kulübü de internet sitesinde yer alan paylaşımda Kahveci çiftini kutlayarak, "Gözde ve İrfan Can çiftini tebrik ediyor, Can'a sağlıklı ve uzun bir ömür diliyoruz." ifadelerine yer verdi.

AA / Ercan Doğan - Spor

Kadın Hastalıkları, İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe, Doğum, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title