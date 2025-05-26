Fenerbahçeli futbolculardan 4-2'lik yenilgi sonrası flaş hareket

Fenerbahçeli futbolculardan 4-2'lik yenilgi sonrası flaş hareket
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Süper Lig'de Atakaş Hatayspor'a 4-2 kaybeden Fenerbahçe'de futbolcular, mağlubiyetin ardından röportaja çıkmadı.

Trendyol Süper Lig 37. hafta maçında Atakaş Hatayspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Mersin'de oynanan maçı Hatayspor, 4-2'lik skorla kazandı.

FENERBAHÇELİ OYUNCULAR KONUŞMADI

Maçın ardından Fenerbahçeli futbolcular konuşmama kararı aldı. Yayıncı kuruluştan yapılan açıklamada, maçın ardından Fenerbahçeli futbolcuların röportaj vermeyeceği duyuruldu. Sarı-lacivertli taraftarlar, Fenerbahçeli futbolcuların konuşmama kararına sosyal medyada tepki gösterdi.

SON MAÇ KONYASPOR İLE

Sarı-lacivertliler ligin son haftasında kendi sahasında Konyaspor ile karşılaşacak. Sezonu ikinci bitirmeyi garantileyen Kanarya, bu maçı kazanması halinde sezonu 84 puanda tamamlayacak.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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