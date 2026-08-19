Fenerbahçe, Omar Fayed'i Frosinone'ye transfer etti
Fenerbahçe, Mısırlı futbolcusu Omar Fayed'in kalıcı transferi için İtalyan kulübü Frosinone ile anlaşmaya vardığını açıkladı. Fayed, sarı-lacivertli formayla kiralık dönemlerde Sırbistan, Belçika ve Portekiz'de oynamıştı.
Fenerbahçe, Mısırlı futbolcusu Omar Fayed'in transferi için Frosinone'yle anlaşmaya vardı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, İtalyan ekibiyle kalıcı transfer konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Fenerbahçe'ye 2023-2024 sezonu başında transfer olan Mısırlı futbolcu, sarı-lacivertli kulüpteki sözleşme sürecinde Sırbistan'ın Novi Pazar, Belçika'nın Beerschot ve Portekiz'in Arouca takımlarında kiralık olarak forma giydi.
Kaynak: AA