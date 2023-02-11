Fenerbahçeli futbolcu Joshua King'den depremzedelere destek

Büyük kayıpların yaşandığı deprem felaketine yardım ve destek mesajları gelmeye devam ediyor. Fenerbahçe'nin Norveçli yıldızı Joshua King, ailesi ile birlikte Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde zarar gören yurttaşlar için yardım kolisi hazırladı.

10 ilde meydana gelen ve büyük yıkımlara sebep olan depremlerin ardından Spor camiası, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremden zarar gören yurttaşlara yardım etmeye devam ediyor.

BİREYSEL OLARAK YARDIM EDİYORLAR

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün deprem bölgesine gönderdiği yardım tırlarına ek olarak sarı-lacivertli futbolcular da bireysel olarak depremzedelere destek oluyor.

KİNG VE AİLESİ DEPREMZEDELERE KOLİ HAZIRLADI

Sarı-lacivertli kulübün Norveçli golcüsü Joshua King de ailesi ile birlikte depremzedeler için yardım kolisi hazırlıyor. King'in eşi Magdalena Temre, ailecek hazırladıkları yardımı sosyal medya hesabından paylaştı.