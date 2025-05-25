Fenerbahçeli futbolcu Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarını izlerken yakalandı
Fenerbahçeli futbolcu Bright Osayi-Samuel'in vatandaşı Victor Osimhen'in canlı yayınına girerek şampiyonluk kutlamalarını izlediği görüldü.
Süper Lig'de 25. şampiyonluğunu kutlayan Galatasaray'da şampiyonluk kutlamaları tüm hızıyla devam ederken ilginç bir gelişme yaşandı.
OSAYI SAMUEL ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARINI İZLEDİ
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, üstü açık otobüsle yolculuğuna devam ederken sosyal medya hesabından bir canlı yayın açtı. Bunun üzerine Fenerbahçeli futbolcu Bright Osayi-Samuel'in vatandaşı Osimhen'in canlı yayınına girdi. Fenerbahçeli futbolcunun uzun süre canlı yayında kaldığı ve Galatasaraylı oyuncuların şampiyonluk sevincini izlediği görüldü.
İşte Osayi Samuel'in canlı yayını izlediği o anlar;