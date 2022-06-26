Fenerbahçeli futbolcu Dimitris Pelkas, dünya evine girdi
AA - Ercan Çakar - Spor
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Fenerbahçe'nin Yunan oyuncusu Dimitris Pelkas, hayatını Kiveli Marda ile birleştirdi.
Fenerbahçe'nin Yunan oyuncusu Dimitris Pelkas, hayatını Kiveli Marda ile birleştirdi.
İstanbul'daki Esma Sultan Yalısı'nda gerçekleştirilen düğün törenine, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki, sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Jorge Jesus ile futbolcuların yanı sıra, çiftin ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı.
AA / Ercan Çakar - Spor