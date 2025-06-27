Fenerbahçeli Fred, transferde görüştüğü takımı itiraf etti

Fenerbahçeli Fred, transferde görüştüğü takımı itiraf etti
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Fenerbahçeli Fred, Brezilya ekibi Atletico Mineiro ile görüştüğünü söyledi. Fred, Mineiro'ya Fenerbahçe ile olan sözleşmesinin devam ettiğini ve önceliğinin Fenerbahçe olduğunu belirtti. Fred açıklamasında, "Atletico Mineiro yetkilileriyle konuştum. Sözleşmem olduğunu, uygun bir zaman olmadığını söyledim. Brezilya'ya geri dönmeye karar verdiğimde bana kapıların açık olduğunu söylediler.'' dedi.

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Fred, hakkındaki transfer dedikodularıyla ilgili konuştu. Yıldız isim, ülkesinin takımlarından Atletico Mineiro ile transferde görüştüğünü itiraf etti.

''MİNEİRO YETKİLİLERİYLE KONUŞTUM

Brezilyalı orta saha oyuncusu Brezilya ekibi ile transfer hakkında konuştuğunu dile getirerek, "Atletico Mineiro yetkilileriyle konuştum ve Brezilya için kapıyı açık bıraktım. Atletico'yu her zaman takip ediyorum ve destekliyorum. Son transfer döneminde Victorile görüştüm ve sözleşmem olduğunu, şu anda uygun bir zaman olmadığını söyledim. Brezilya'ya geri dönmeye karar verdiğimde bana kapıların açık olduğunu söylediler. Atletico'ya büyük bir sevgi besliyorum ve gelecekte orada oynamayı hayal ediyorum." dedi.

''O DÖNEMDE ANLAŞMAYA VARAMADIK''

Atletico Minerio altyapısında yetişmesine rağmen Internacional'e transfer olmasıyla ilgili konuşan yıldız isim, "Maalesef çok erken ayrıldım. Ayrılmak istemedim ama o dönemde Internacional'den çok iyi bir teklif aldım. Kalmak istediğim için Atletico'nun yönetimiyle görüştüm ama o dönemde anlaşmaya varamadık, bazı şeylerden vazgeçmek istemediler." sözlerini sarf etti.

FENERBAHÇE İLE SÖZLEŞMESİ

32 yaşındaki orta saha oyuncusunun kulübü Fenerbahçe ile sözleşmesi 2027 yılında sona erecek. Geride kalan sezonda Sarı-lacivertliler ile 45 maçta süre bulan Fred, 5 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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