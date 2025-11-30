Haberler

Fenerbahçeli Eski Futbolcular, Taraftarlarla Buluştu

Fenerbahçe'nin eski futbolcuları, Chobani Stadı'ndaki Fenerium mağazasında taraftarlarla bir araya geldi. Etkinlikte katılan futbolcular arasında Bülent Uygun, Rüştü Reçber ve Stephen Appiah gibi isimler yer aldı. Taraftarların yoğun ilgi gösterdiği organizasyonda, Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ali Gürbüz, eski günlere dönüş arzusunu dile getirdi.

Fenerbahçe'nin eski futbolcuları, sarı-lacivertli taraftarlarla buluştu.

Chobani Stadı'ndaki Fenerium mağazasında gerçekleştirilen organizasyona taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

Emniyet güçleri ve özel güvenlik görevlilerinin önlem aldığı buluşmaya Bülent Uygun, Rüştü Reçber, Tuncay Şanlı, Gökhan Gönül, Stephen Appiah, Ali Bilgin, Mehmet Aurelio, Elvir Boliç, Uğur Boral, Serdar Kulbilge ve sarı-lacivertli kulübün yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Mağazada taraftarlarla fotoğraf çektiren ve imza dağıtan eski futbolculardan Stephen Appiah'a gösterilen yoğun ilgi dikkati çekti.

Ali Gürbüz : "Eski günlerimize dönmek istememizin bir göstergesi"

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ali Gürbüz, organizasyon sırasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın göreve geldiği günden bu yana Kadıköy'ü eski günlerine getirmek için çağrıda bulunduğunu hatırlatan Gürbüz, " Fenerbahçe'de oynamış, kupalar kazanmış ve efsane olmuş futbolcularımızın bir kısmıyla taraftarlarımızı bir araya getirdik. Kısa sürede organize ettik bunu. Yarın da taraftarlarımız ve bizimle birlikte olacaklar. Bizi kırmadıkları için teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Eski futbolcularını taraftarlarıyla buluşturdukları için mutlu oldukların vurgulayan Gürbüz, "Bu sadece taraftarlarımızı buraya çağırmak için yapılan bir organizasyon değil. Eski günlerimize dönmek istememizin bir göstergesi. En kısa sürede şampiyonluktan şampiyonluğa koşan bir takım oluşturmak istiyoruz. Efsanelerimizi de burada unutamazdık. Onlar da yarın tribünde takımımızın yanında yerini alacak. Türkiye'nin her yerindeki Fenerium'larda büyük coşku var. Fenerbahçe taraftarı eskiden bu yana takımının yanında olmuştur. Her zaman yanımızdalar, çok teşekkür ediyorum. Yanımızda olsunlar çünkü Fenerbahçe'nin gücü taraftarından geliyor." diye konuştu.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
