Fenerbahçeli efsane Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladı! Özbek ayakta alkışladı

İstanbul'da düzenlenen bir tanıtım gecesi iş dünyasının önemli isimlerini bir araya getirdi. Beşiktaş'ta düzenlenen etkinlikte perakende sektörünün önde gelen markalarının temsilcileri büyük ilgi gösterdi. Lansman gecesinin ev sahipliğini iş insanı Kazım Türker yaparken, organizasyona sektörün lider isimleri katıldı. Gecede spor dünyasında gündem olan ilginç bir an da yaşandı.

ABDULLAH KİĞILI'DAN DURSUN ÖZBEK'E: ''ABİ NE MUTLU SANA YA''

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın başkanlık döneminde başkan vekilliği görevini yürüten ve sponsorluklarıyla dikkat çeken Abdullah Kiğılı, Dursun Özbek'i tebrik etti. Fenerbahçe camiasının önemli isimlerinden biri olan Abdullah Kiğılı, Dursun Özbek'e "Abi ne mutlu sana ya!" diyerek seslendi. Dursun Özbek de bu jeste karşılık ayağa kalkarak Kiğılı'yı alkışladı.

EROL EVGİN DE SAHNEYE ÇIKTI

Gecenin sürprizlerinden biri, sahneye çıkan usta sanatçı Erol Evgin oldu. Kendine özgü tarzı ve unutulmaz şarkılarıyla geceye damga vuran Evgin, katılımcılara nostaljik ve keyifli anlar yaşattı. Sunuculuğunu Melike Öcalan'nın üstlendiği etkinlikte, Abdullah Kiğılı, Ahmet Hotiç, Cem Boyner, Cüneyt Güneş, Dursun Özbek, Fatih Akbacakoğlu, Hilal Suerdem, Nejdet Ayaydın, Süleyman Orakçıoğlu ve Tahsin Özlenir gibi isimler yer aldı.