Fenerbahçeli Arao, maçın kilidini nasıl açacaklarını söyledi: Önemli olan sakin kalmak

Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Willian Arao, İspanyol ekibi Sevilla ile oynayacakları karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu. Takımın maça hazır olduğunu belirten Brezilyalı orta saha, "Bugün en önemli şey sakin kalmak." dedi.

Fenerbahçe'de Willian Arao, Sevilla ile oynanacak karşılaşma öncesi konuştu. Arao, "Zor bir maç bekliyorum tıpkı deplasmandaki gibi. Ama taraftarın desteği bizim için çok önemli. Umarım maça iyi başlarız ve turu çevirecek sonucu alırız" dedi.

"TAKIMDAKİ HERKES BU MAÇA HAZIR"

Brezilyalı orta saha, sözlerine, "Takımdaki herkes bu maça hazır. Takımdaki herkes Fenerbahçe için mücadele edebilecek kalite ve kapasiteye sahip. İyi bir seviyede oynayıp iyi bir sonuç almak istiyoruz turu geçmek için" diye devam etti.

"EN ÖNEMLİ ŞEY SAKİN KALMAK"

Willian Arao son olarak, "Bugün en önemli şey sakin kalmak. En az 2 farklı kazanmamız lazım. İlk yarıda gol gelmezse sakin kalmaya devam etmemiz lazım. Bizim ikinci yarıda sakin bir şekilde çıkmamız lazım. Arkada sağlam bir görüntü sergilemeyiz ve girdiğimiz pozisyonları değerlendirmeliyiz" ifadelerini kullandı.