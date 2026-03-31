Fenerbahçe'de Nelson Semedo sevinci

Fenerbahçe, 4 günlük iznin ardından Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında evinde oynayacağı Beşiktaş derbisi maçı hazırlıklarına başladı. Sarı-Lacivertli takımda Nelson Semedo takımla çalıştı.

Süper Lig devi Fenerbahçe, 4 günlük iznin ardından Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında evinde oynayacağı Beşiktaş derbisi maçı hazırlıklarına başladı.

ISINMA, ÇABUKLUK, KOORDİNASYON VE PAS ÇALIŞMASI

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetimindeki idman salonda yapılan core hareketleriyle başladı. Ardından ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, bireysel çalışmalarla sona erdi.

NELSON SEMEDO TAKIMLA ÇALIŞTI

Sarı-lacivertlilere bir süredir sakat olan Portekizli sağ bek oyuncusu Nelson Semedo'dan da müjdeli haber geldi. Tedavisi sona eren Nelson Semedo, takımla çalışmalara başladı. Sarı-lacivertli takım, hazırlıklarını çarşamba günü yapacağı idmanla sürdürecek.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan ateşkes açıklaması

Pzeşkiyan'dan en net ateşkes açıklaması geldi! İşte İran'ın şartı
Yasağa saatler kaldı, kuyruk uzadıkça uzadı

Yasağa saatler kaldı, kuyruk uzadıkça uzadı
60 yaşındaki Mike Tyson yeniden ringe dönüyor! Bu sefer ki rakibi bomba

60 yaşındaki Mike Tyson yeniden ringe dönüyor! Bu sefer ki rakibi bomba
SGK borçları 8 Nisan'a kadar ödenebilecek

SGK'dan vatandaşlara nefes aldıracak karar! O ödemelerde süre uzatıldı
İran'dan Türkiye'ye atılan 4. füzeyle ilgili ilk açıklama! Arakçi'nin teklifi var

İran'dan Türkiye'ye atılan 4. füzeyle ilgili ilk açıklama
Yasağa saatler kaldı, kuyruk uzadıkça uzadı

Yasağa saatler kaldı, kuyruk uzadıkça uzadı
Çin'den ABD ve İsrail'e çağrı: Savaşı bir an önce durdurun

Çin savaşın 32. gününde düğmeye bastı
DMM’den İncirlik iddialarına yalanlama

İncirlik ile ilgili ortalığı karıştıran ABD iddiası! Açıklama geldi