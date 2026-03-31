Fenerbahçe'de Nelson Semedo sevinci

Süper Lig devi Fenerbahçe, 4 günlük iznin ardından Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında evinde oynayacağı Beşiktaş derbisi maçı hazırlıklarına başladı.

ISINMA, ÇABUKLUK, KOORDİNASYON VE PAS ÇALIŞMASI

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetimindeki idman salonda yapılan core hareketleriyle başladı. Ardından ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, bireysel çalışmalarla sona erdi.

NELSON SEMEDO TAKIMLA ÇALIŞTI

Sarı-lacivertlilere bir süredir sakat olan Portekizli sağ bek oyuncusu Nelson Semedo'dan da müjdeli haber geldi. Tedavisi sona eren Nelson Semedo, takımla çalışmalara başladı. Sarı-lacivertli takım, hazırlıklarını çarşamba günü yapacağı idmanla sürdürecek.