Fenerbahçe'de beklenen Kerem Aktürkoğlu kararı

Fenerbahçe’de Beşiktaş derbisinin yıldızı olan Kerem Aktürkoğlu için teknik heyetin kararı netleşti. Yedek başladığı maçta attığı gol, dengeleri değiştirdi.

DERBİYE YEDEK BAŞLADI

Sarı-lacivertliler, Beşiktaş karşısına 11 yabancıyla çıkarak dikkat çekerken, Kerem Aktürkoğlu mücadeleye yedek kulübesinde başladı. Anthony Musaba’nın ilk 11’de tercih edilmesi sürpriz olarak yorumlandı.

OYUNA GİRDİ, MAÇI ÇEVİRDİ

İkinci yarıda oyuna dahil olan Kerem, kısa sürede etkisini gösterdi. Savunma arkasına yaptığı koşularla rakip savunmayı zorlayan milli oyuncu, uzatma dakikalarında kazanılan penaltıyı gole çevirerek takımına galibiyeti getirdi.

TEDESCO KARARINI VERDİ

Teknik direktör Domenico Tedesco’nun, derbi sonrası Kerem’in performansından oldukça memnun kaldığı öğrenildi. Bu performans sonrası yıldız oyuncu için yeni bir karar alındı.

KAYSERİ MAÇINDA İLK 11’DE

Kerem Aktürkoğlu’nun, Kayserispor karşılaşmasında yeniden ilk 11’de sahaya çıkması ve diğer kalan maçlarda da sahaya bu şekilde çıkması bekleniyor. Böylece milli futbolcu kısa bir aranın ardından tekrar başlangıç kadrosuna dönecek.

