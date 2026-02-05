Haberler

Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda puanını 6'ya çıkardı
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda Erzurumspor'u 3-1 mağlup ederek 2. galibiyetini aldı ve puanını 6'ya çıkardı. Maçta geriye düşen Fenerbahçe, Asensio ve Talisca'nın golleriyle maçı çevirdi.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaştığı Erzurumspor FK'yı 3-1 mağlup ederek grupta 2. galibiyetini aldı ve puanını 6'ya çıkardı.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. maçında evinde Erzurumspor FK ile karşılaşan Fenerbahçe, sahadan 3-1 galip ayrıldı. Maçta 40. dakikada geriye düşen sarı-lacivertliler, 52'de Asensio ile beraberliği yakalarken, 70 ve 78. dakikalarda Talisca skoru belirledi.

Kanarya, kupada ilk maçta Beşiktaş'a 2-1 mağlup olurken, sonrasında Beyoğlu Yeni Çarşı'yı 1-0 yendi. Tedesco'nun öğrencileri bugün aldığı sonuçla 2. galibiyetini elde etti ve 6 puana yükseldi.

Fenerbahçe, C Grubu son maçında mart ayında Gaziantep FK ile karşılaşacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
