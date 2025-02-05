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Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Erzurumspor 5-0 mağlup etti

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Erzurumspor 5-0 mağlup etti
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Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. maçında Fenerbahçe, TFF 1. Lig ekibi Erzurumspor FK'yı 5-0'lık skorla yendi. Maça hızlı başlayan Fenerbahçe, 33. dakikada Anderson Talisca'nın golüyle 1-0 öne geçti. İkinci yarıda Cenk Tosun'un penaltıdan attığı golle skor 2-0 oldu. Mert Hakan Yandaş ve Youssef En-Nesyri'nin golleriyle skor 5-0'a geldi.

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. maçında Fenerbahçe sahasında TFF 1. Lig ekibi Erzurumspor FK'yı konuk etti.

Karşılaşmaya etkili başlayan Sarı-lacivertliler, 33. dakikada golü buldu. Mert Hakan Yandaş'ın uzun pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Anderson Talisca yaptığı vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi. Karşılamanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

İKİNCİ YARIDA GOL YAĞMURU

Sarı-lacivertliler 2. yarının ilk dakikalarında penaltı kazandı. Cenk Tosun'un Yakup Kırtay'ın müdahalesinin ardından yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını işaret etti. Kazanılan penaltıda topun başına geçen Cenk Tosun 50. dakikada skoru 2-0'a getiren golü kaydetti.

Mücadelenin 78. dakikasında kalecinin önde olduğunu gören Mert Hakan Yandaş yaptığı vuruşla skoru 3-0 yaptı. Youssef En-Nesyri ise farkı 4'e çıkaran golü attı.

Karşılaşmanın 89. dakikasında En-Nesyri bir kez daha sahne aldı. Oğuz Aydın'ın kafasıyla çevirdiği ve 'al da at' dercesine pasında Faslı golcü skoru 5-0'a getirdi ve maçın skorunu tayin etti: 5-0.

FENERBAHÇE PUANINI 6'YA ÇIKARDI

Sarı-lacivertliler bu sonuçla puanını 6 yaptı ve grupta zirvede yer aldı, Erzurumspor FK ise 0 puanda kaldı.

Grup aşamasının 3. ve son maçında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK ile mücadele edecek, Erzurumspor FK ise evinde İstanbulspor ile mücadele edecek.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Spor
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