Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Beyoğlu Yeni Çarşı ile karşılaşacak

Güncelleme:
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci maçında yarın deplasmanda Beyoğlu Yeni Çarşı ile mücadele edecek.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Turgut Doman yönetecek.

Kupanın ilk haftasında evinde derbide Beşiktaş'a mağlup olan Fenerbahçe, rakibini mağlup ederek ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

Fenerbahçe'de tedavileri devam eden Archie Brown, Levent Mercan, Edson Alvarez ve Nelson Semedo ile milli takımının Afrika Uluslar Kupası kadrosunda yer alan Youssef En-Nesyri, karşılaşmada forma giyemeyecek. Fred Rodrigues ise 3 haftalık cezasının ardından teknik heyetin tercih etmesi durumunda maçta görev yapabilecek.

