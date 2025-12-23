Haberler

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'na mağlubiyetle başladı

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'na mağlubiyetle başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında Fenerbahçe, Beşiktaş'a 2-1 mağlup olarak grup aşamasına kötü bir başlangıç yaptı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ı konuk eden Fenerbahçe, sahadan 2-1 mağlup ayrılarak grup aşamasına yenilgiyle başladı.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler 33. dakikada 1-0 geriye düştü. 41. dakikada VAR'ın potansiyel penaltı incelemesi için kenara çağırdığı hakem Oğuzhan Çakır, penaltı noktasını gösterdi. Beyaz noktada topun başına geçen Marco Asensio, 43. dakikada beraberlik golünü kaydetti.

Karşılaşmanın 2. yarısında pozisyona girmekte zorluk çeken Fenerbahçe, 90+1. dakikada kalesinde gole engel olamadı ve sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe, C Grubu'nda Beyoğlu Yeni Çarşı, Erzurumspor FK ve Gaziantep FK ile karşılaşacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Esenboğa'dan kalkan özel jet düştü! Uçaktakiler hayatını kaybetti

Esenboğa'dan kalkan özel jet düştü! İşte enkazdan görüntüler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe taraftarından Sadettin Saran'a destek

Kadıköy bu seslerle inledi
Sosyal medyada gündem olan öğretmen: Bakan Tekin'i etiketleyen bile var

Gündem olan öğretmen: Bakan Tekin'i etiketleyen bile var
Sergen Yalçın, tarihi derbi galibiyeti sonrası hakemlere verdi veriştirdi

Tarihi derbi galibiyeti sonrası hakemlere verdi veriştirdi
Orkun Kökçü'den dikkat çeken sözler: Hakemler psikolojimizi bozuyor

Galibiyetin ardından söyledikleri öyle böyle değil
Fenerbahçe taraftarından Sadettin Saran'a destek

Kadıköy bu seslerle inledi
Uçağın düştüğü ilçenin belediye başkanından açıklama

Haymana Belediye Başkanı Koç: Hava koşulları zorlu
Canlı yayına damga vuran an: Cebinden çıkarıp saymaya başladı

Koca profesörün canlı yayında yaptığına bakın