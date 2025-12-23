Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'na mağlubiyetle başladı
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında Fenerbahçe, Beşiktaş'a 2-1 mağlup olarak grup aşamasına kötü bir başlangıç yaptı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ı konuk eden Fenerbahçe, sahadan 2-1 mağlup ayrılarak grup aşamasına yenilgiyle başladı.
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler 33. dakikada 1-0 geriye düştü. 41. dakikada VAR'ın potansiyel penaltı incelemesi için kenara çağırdığı hakem Oğuzhan Çakır, penaltı noktasını gösterdi. Beyaz noktada topun başına geçen Marco Asensio, 43. dakikada beraberlik golünü kaydetti.
Karşılaşmanın 2. yarısında pozisyona girmekte zorluk çeken Fenerbahçe, 90+1. dakikada kalesinde gole engel olamadı ve sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
Fenerbahçe, C Grubu'nda Beyoğlu Yeni Çarşı, Erzurumspor FK ve Gaziantep FK ile karşılaşacak. - İSTANBUL