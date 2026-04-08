Fenerbahçe, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 11 Nisan Cumartesi günü Zecorner Kayserispor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarına devam etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan core hareketleriyle başladı.

Ardından sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel programlarla tamamlandı.

Fenerbahçe Futbol Takımı, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.