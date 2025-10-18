Haberler

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı Gerçekleşti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısı, kulüp başkanı Sadettin Saran ve eski başkanların katılımıyla Kalamış'taki Faruk Ilgaz Tesisleri'nde başladı. Açılış konuşmasında tarihi anlara vurgu yapılırken, Sadettin Saran'ın başkanlığı ve birlik mesajları ön plana çıktı.

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısı başladı.

Kalamış'ta bulunan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki toplantıya, kulüp başkanı Sadettin Saran, eski başkanlar Ali Koç ve Aziz Yıldırım, yönetim kurulu üyeleri ve yüksek divan kurulu üyeleri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından toplantının açılış konuşmasını yapan yüksek divan kurulu başkanı Şekip Mosturoğlu, sarı-lacivertli kulübün yaşayan 4 başkanından 3'ünün salonda bulunduğunu belirterek tarihi bir an yaşandığını vurguladı.

Gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda başkan seçilen Sadettin Saran ve ekibini tebrik eden Mosturoğlu, "Sayın Sadettin Saran, kulübümüzün 38. başkanı oldu. Kendisini ve yönetim kurulunu tebrik ediyor, madalyaların ve kupaların kazanılacağı başarılı bir dönem diliyorum." ifadelerini kullandı.

Olağan olmayan bir tarihte olağanüstü seçimli genel kurula gidildiğini ve bu sürecin sorunsuz geçildiğini dile getiren Mosturoğlu, "Nisan ayından itibaren kulübümüz ve camiamız son derece sıkıntılı günler yaşamaya başlamıştı. Tüzükte seçim için belirlenmiş takvim işlerken, son derece karmaşık bir durumu çözerek çok adaylı seçimin önünü açtık. Seçim organizasyonunda görev alan herkese teşekkür ediyorum. Kusursuz seçim süreci, sayın Sadettin Saran ve sayın Ali Koç'un, yüksek divan kurulu başkanlığı çerçevesinde gerçekleştirdiği önceden belirlenen ilkeler ve ortak akılla yürütülmüştür. Sonuçların çok az bir farkla belirlenmiş olması, kulübümüzün geldiği demokratik olgunluk anlamında da önemlidir. Sayın Ali Koç'un sergilediği demokratik olgunluk, sayın Sadettin Saran ve ekibinin gösterdiği ölçülü sevinç ile her iki başkanın birlik, beraberliğe yönelik sergilediği irade, camianın görmeyi arzu ettiği tablonun doğmasına vesile olmuştur." açıklamasında bulundu.

"Açık şekilde anlatılmalıdır"

Olağanüstü seçimli genel kurulda kongre üyelerinin oy çokluğuyla reddettiği 11, 12 ve 13. maddelere değinen Şekip Mosturoğlu, 25 Ekim'de yapılacak olağanüstü genel kurulda istenilen yetkilerin iyi anlatılması gerektiğinin altını çizdi.

Yetkilerin torba şekilde verilmesinin ret kararında etkili olduğunu dile getiren Mosturoğlu, şunları söyledi:

"Üyelerimiz, kulübümüzün mali durumuna ilişkin tatmin edici açıklama yapılmasını beklemektedir. Genel kurula katılan üyelerimizin, bu yetkilerin ne için istendiğini bilmesi, bu yetkilerin kulüp menfaatlerine uygun olup olmadığını karar vermesi, tüzüğün verdiği görevdir. Bu yetkilerin gerekçelerinin net şekilde ve hangi projelerde kullanılacak olması açık şekilde anlatılmalıdır. Üyelerin çoğunluğu tarafından ortaya konan bu irade genel kurul kararıdır. Bu toplantıda yönetim kurulumuz sizlere kapsamlı bilgiler sunacaktır."

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
Bazı meslek gruplarına yıllık harç zorunluluğu getiriliyor! Peki kimden ne kadar alınacak? İşte detaylar

Düzenleme Meclis'te! İşte harç zorunluluğu getirilecek meslekler
Araç satışlarına yeni harç geliyor

Araç alıp satacaklara kötü haber! Kasım ayında yürürlüğe giriyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yemekhaneye alınmayan öğrenciler öğle yemeğini sokakta yemek zorunda kalıyor

Eğitim yuvasında utandıran görüntü! Çocuklar taş üstünde yemek yiyor
Ankara kulislerini çalkalayan iddia: AK Parti'den Ali Babacan'a 'dön' teklifi

Kulisleri çalkalayan iddia! AK Parti'den Ali Babacan'a "dön" teklifi
Ehliyet yenilemede son tarih yaklaşıyor! Ücret 15 TL'den 7.500 TL'ye çıkıyor

Zaman daralıyor! Bu tarihten sonra cepten 15 TL değil 7.500 TL gidecek
'Her şeyini satıyor' iddialarına Burak Özçivit'ten ilk kez yanıt geldi

Burak Özçivit ülkeyi mi terk ediyor? İddialara yanıt geldi
Yemekhaneye alınmayan öğrenciler öğle yemeğini sokakta yemek zorunda kalıyor

Eğitim yuvasında utandıran görüntü! Çocuklar taş üstünde yemek yiyor
3 yıl sonra duş alıp tıraş olan Barış'ın annesi evladıyla ilgili tek bir şey istiyor

3 yıl sonra duş alıp tıraş olan Barış'ın annesinin tek bir isteği var
Yargıtay'dan boşanma davalarıyla ilgili emsal tazminat kararı

Yargıtay'dan boşanma davalarıyla ilgili emsal tazminat kararı
İrem Derici test sonucunu böyle duyurdu

İrem Derici test sonucunu böyle duyurdu
Ali Koç ve Sadettin Saran bir araya geldi

Beklenen buluşma gerçekleşti
Bu adamı tanıyor musunuz? 1 gol daha atarsa Ronaldo'yu bile sollayacak

Bu adamı tanıyor musunuz? 1 gol daha atarsa Ronaldo'yu bile sollayacak
Kanında yasaklı madde tespit edilen Dilan Polat, ağlayarak isyan etti

Dilan Polat sonuçlar çıkar çıkmaz gözyaşlarına boğuldu
Yüksek Divan Kurulu toplantısına damga vuran kare

Yüksek Divan Kurulu toplantısına damga vuran kare
Kobra Murat'tan Güllü açıklaması: Yanlış anlaşıldım, özür diliyorum

Cinayet iddialarının ardından Kobra Murat'tan yeni açıklama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.