Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı başladı.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Fenerbahçe Spor Kulübü Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştiriliyor. Toplantıya Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, yönetim kurulu üyeleri ve divan üyeleri katıldı. Toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Şekip Mosturoğlu: "Umarım 120. yılımızda kazanacağımız başarılarda pay sahibi olma gururu yaşarız"

Daha sonra açılış konuşmasını Şekip Mosturoğlu gerçekleştirdi. İlk olarak yeni başkan Aziz Yıldırım ve yönetimine başarılar dileyen ve bir önceki başkan Sadettin Saran ve yönetimine de teşekkürler eden Mosturoğlu, "Başkanımız ve yönetimimizin yanında durarak destek verme dışında düşüncemiz olmamalı. Hedefimiz bellidir. Futbolda da hasretini çektiğimiz şampiyonluğa ulaşmak ortak hedefimiz olmalı. Artık Fenerbahçe için birleşme, tek vücut olma zamanıdır. Birlikle camiamıza rehberlik ve liderlik etmeliyiz. Elbette seçim dönemlerinde farklı düşünceler olacaktır, bunlar o süreçle alakalıdır. Seçimler tamamlandığında ise herkesin ortak kimliği ortaya çıkmıştır. O kimlik Fenerbahçeliliktir. Mazimiz başarılarla doludur. Umarım ki 120. kuruluş yılımızda kazanacağımız başarılarda pay sahibi olmanın gururunu hep beraber yaşayalım. İyi ki Fenerbahçeliyiz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı