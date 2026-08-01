Haberler

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı başladı

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı başladı.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı başladı.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Fenerbahçe Spor Kulübü Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştiriliyor. Toplantıya Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, yönetim kurulu üyeleri ve divan üyeleri katıldı. Toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Şekip Mosturoğlu: "Umarım 120. yılımızda kazanacağımız başarılarda pay sahibi olma gururu yaşarız"

Daha sonra açılış konuşmasını Şekip Mosturoğlu gerçekleştirdi. İlk olarak yeni başkan Aziz Yıldırım ve yönetimine başarılar dileyen ve bir önceki başkan Sadettin Saran ve yönetimine de teşekkürler eden Mosturoğlu, "Başkanımız ve yönetimimizin yanında durarak destek verme dışında düşüncemiz olmamalı. Hedefimiz bellidir. Futbolda da hasretini çektiğimiz şampiyonluğa ulaşmak ortak hedefimiz olmalı. Artık Fenerbahçe için birleşme, tek vücut olma zamanıdır. Birlikle camiamıza rehberlik ve liderlik etmeliyiz. Elbette seçim dönemlerinde farklı düşünceler olacaktır, bunlar o süreçle alakalıdır. Seçimler tamamlandığında ise herkesin ortak kimliği ortaya çıkmıştır. O kimlik Fenerbahçeliliktir. Mazimiz başarılarla doludur. Umarım ki 120. kuruluş yılımızda kazanacağımız başarılarda pay sahibi olmanın gururunu hep beraber yaşayalım. İyi ki Fenerbahçeliyiz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Üç belediye başkanı bugün AK Parti'ye geçiyor

Günlerdir konuşulan iddia bugün gerçeğe dönüşüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişiminin firarisi FETÖ'cü terörist yakalandı

Erdoğan'a suikast girişiminin firarisi yakalandı! Bakın hangi ildeymiş
Erdoğan'a suikast timinde yer alan son terörist böyle yakalandı! Evinden çıkanlara bakın

Erdoğan'a suikast timindeki son teröristin yakalanma anları
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

44 yıldır ülkeyi yöneten Kamerun Cumhurbaşkanı Biya sırra kadem bastı

44 yıldır ülkeyi yöneten Cumhurbaşkanı sırra kadem bastı
Görüntü Diyarbakır'daki bir camiden! İzleyenler yorum yapmadan edemiyor

Diyarbakır'daki bir camide çekilen bu görüntüye yorum yağıyor

Yasanın çıkmasına günler kala sınırda PKK hareketliliği

Yasanın çıkmasına günler kala sınırda PKK hareketliliği
Bu nasıl bir teklif? Gönderilen mesaj fitness eğitmenini şoke etti

Bu nasıl bir teklif? Gönderilen mesaj fitness eğitmenini şoke etti
ABD ve İsrail, bu hafta sonu İran'daki enerji altyapısını bombalamayı planlıyor

"En sona bırakacağız" demişti! Tarihi operasyon için dünya alarmda
A101'in sahibi Aydın Grup, CarrefourSA'yı resmen satın aldı

Dev zincir market en büyük rakiplerinden birine satıldı

Arnavutköy'de olaylı nikah: Ailenin engel olmak istediği evlilik polis eşliğinde gerçekleşti

Kızın ailesi saldırdı, polis eşliğinde nikah kıydılar