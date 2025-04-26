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Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nda tüm gözler onu aradı ama koltuğu boş kaldı

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nda tüm gözler onu aradı ama koltuğu boş kaldı
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Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında eski başkan Aziz Yıldırım'ın koltuğu boş kaldı. Toplantıya kulüp başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri ve Yüksek Divan Kurulu üyeleri katıldı. Ancak Yıldırım'ın toplantıya katılmayacağı öğrenildi.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısı Kalamış'ta bulunan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde başladı. Toplantıya, kulüp başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, YDK başkanı Şekip Mosturoğlu ve YDK üyeleri katıldı.

AZİZ YILDIRIM KATILMADI

Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım için toplantıda isminin yazılı olduğu koltuk ayrıldı. Ancak Yıldırım'ın bugünkü toplantıya katılmayacağı öğrenildi.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nda Tüm gözler onu aradı ama koltuğu boş kaldı

Açılış konuşmasını yapan Şekip Mosturoğlu, "Camiamızın bu beklentisine efsane başkanımız Aziz Yıldırım da başkanımız Ali Koç da kişisel çekince koymaksızın kulak verdi. Geçmişin kırgınlıklarına sünger çektiler. Camiamızın beklediği birlik ve beraberlik sağlanarak iç cephemiz tahkim edilmiş oldu. Yönetimin sadece dış cepheyle mücadele etmesi için oluşturulan ortamda birlik ve beraberlikle topyekun hareket ettik.

Taraftarlarımız da bu anlamda birleşti. Deplasmanda, iç sahada puan ya da skor olarak geriye düştüğümüz her anda taraftarlarımız da takıma inanarak destek verdi. Bugün futbolda ortaya çıkan hiç de hayal etmediğimiz sportif sonuç, camiamızın haklı eleştirilerine ve tepkisine neden oldu. Bugün yapılacak toplantıda üyelerimizin samimi düşüncelerini ortaya koyması, bu düşüncelerin demokratik ortamda tartışılması, yönetimimiz tarafından da makul cevapların verilmesi birlik ve beraberlik için çok önemlidir." dedi.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıErkan Arslan:

Aziz Yildirim Gibi Bir ückagitci Degilmiki 2011Yilinda Antepe Kasimpasaya Hataya Rizeye Basaksehire Eskisehire Konyaya En Son Kilit Mac Sivas Maciydi Orayada iki Cantalar Dolusu Euro Tasiyan Yakayi Ele Verdikten Sonra Metris Oradan Ciktiktan Sonrada Ben Sike YApttiysam Kendim icin Yapmadim Fenev icin Yaptim Diyen Aslin Firrildak Ona Göre Daha Vijdanli Enazinda Maclari Para Gücüylen Degil Sadece Fenevrasyonlu TFF Baski Yaparak Hakem Ayarlayarak Bazi Maclari Aliyo Metrisli Cok Acayip Vijdanssizdi

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