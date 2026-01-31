Haberler

Şekip Mosturoğlu: "Fenerbahçe Spor Kulübü var olduğu sürece bu stat, Fenerbahçe'ye ait olacaktır"

Güncelleme:
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, Fenerbahçe Stadyumu'nun taşınmasının mümkün olmadığını belirterek, statın Fenerbahçe Spor Kulübü'ne ait olduğunu vurguladı. Ayrıca, statın yapılmasında camianın katkılarının olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, stadyumun taşınmasının mümkün olmadığını ifade ederek, "Fenerbahçe Spor Kulübü var olduğu sürece bu stat Fenerbahçe Spor Kulübü'ne ait olacaktır" dedi.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Fenerbahçe Spor Kulübü Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılıyor. Yönetim kurulu ve denetim kurulu faaliyet raporlarının okunmasının ardından Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, sosyal medyada tartışılan Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nin taşınması veya başka bir yerde yeniden yapılmasıyla ilgili konuştu. Mosturoğlu, "Fenerbahçe stadının taşınması konusu, Sosyal medyada çokça tartışıldı. Fenerbahçe Stadyumu'nun taşınması mümkün değildir. Fenerbahçe Spor Kulübü var olduğu sürece bu stat, Fenerbahçe Spor Kulübü'ne ait olacaktır. Bu stadın yapılmasında camiamızın alın terinin, katkılarının sonuçları vardır. Biz devletten stat almadık, tam tersine kendimize ait olan stadı devlete verip, üstüne de inşaatı biz yaptık. Bu yetki tüzüğümüz gereği genel kurula aittir. Genel kurul izin vermediği sürece bu stat, ilelebet bizim olacaktır" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

