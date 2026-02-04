Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'nin sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini TFF'ye bildirdi.

Fenerbahçe, 2024-2025 sezonu başında transfer ettiği Faslı forvet Youssef En-Nesyri ile yollarını ayırdı. Sarı-lacivertliler ara transfer döneminde kadro yapılanmasını sürdürürken, En-Nesyri'nin sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini TFF'ye bildirdi.

En-Nesyri, Suudi Arabistan Pro Lig ekibi Al-Ittihad ile anlaşma sağladı. - İSTANBUL