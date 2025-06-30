Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri için yapılan rekor teklifi reddetti

Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal, Fenerbahçe'nin golcüsü Youssef En-Nesyri'yi transfer etmek için çalışmalarını sürdürürken bomba bir gelişme yaşandı.

REKOR TEKLİF REDDEDİLDİ

Foot Africa'da yer alan habere göre Al Hilal teknik direktörü Simone Inzaghi'nin de onayladığı transfer için ilk adım atıldı. Suudi kulübü, 28 yaşındaki Faslı forvet için 30 milyon euroluk bir teklif sundu. Ancak bu teklif, sarı-lacivertli yönetim tarafından düşük bulundu.

40 MİLYON EURO İSTİYORLAR

2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan En-Nesyri'yi düşük bir bedelle satmayı kesinlikle düşünmeyen Fenerbahçe yönetimi, bonservis bedelini 40 milyon euro olarak belirledi.

AL HİLAL TRANSFERDE KARARLI

Riyad ekibinin, önümüzdeki günlerde teklifini yükselterek Fenerbahçe'nin kapısını bir kez daha çalması bekleniyor. Kulübe yakın kaynaklar, Suudi temsilcisinin En-Nesyri'yi kadrosuna katmak için mali sınırlarını zorlamaya hazır olduğunu belirtiyor.