Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kura çekiminin ardından

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, Ziraat Bankası'nın sponsor olduğu tüm branşlarda şampiyon olduklarını belirterek, bunu Türkiye Kupası'nda da başarmak istediklerini söyledi.

Torunoğulları, Ziraat Türkiye Kupası'nda İstanbul Finans Merkezi'ndeki Ziraat Bankası Oditoryumu'nda yapılan çeyrek ve yarı final kura çekiminin ardından açıklamalarda bulundu.

Çeyrek finale kalan tüm takımlara başarı dileyen Torunoğulları, "Konyaspor ile eşleştiğimiz için sevindik. Konya şehrini de seviyoruz. Mayısa kadar Konya'ya iki kez gideceğiz. Ziraat Bankası'nın sponsor olduğu tüm branşlarda kupaları aldık. Türkiye Kupası'nı da alacağız. Konya değil başka takım da çıksaydı hedefimiz belliydi." diye konuştu.

Sarı-lacivertli kulübün yöneticisi, Trendyol Süper Lig'deki hakem yönetimleriyle ilgili soru üzerine, "Yönetime geldiğimizden bu yana tavrımız belli. Şu ana kadar hakemler ve federasyon ile ilgili bir eleştirimiz olmadı. Şu anda Türkiye Ligi'nde hakemlerden şikayetçi olmayan takım yok. Bu da hakem hatalarını gösteriyor. Artık ligin boyu kısalıyor. Şampiyonluk ve ligde kalma mücadelesi artıyor. Bundan sonraki kalan maçlarda keşke Video Yardımcı Hakem'de (VAR) yabancılar olsun. Hatta oynanan müsabakanın iki temsilcisi VAR odasında oturup konuşmaları dinlesin, kulüplerine rapor etsin. Ondan sonra bir sıkıntı kalmaz." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'deki şampiyonluk yarışına değinen Torunoğulları, "Hocamıza ve futbolcularımıza güveniyoruz. Yedi as oyuncusunun sakatlık yaşadığı her takım bocalama yaşar. Biz de bu süreci atlattık. Milli maç arasında tüm oyuncularımız dönecek. Ondan sonra aynı tempo ve heyecanla devam edeceğiz. Şu anda 4 puan gerideyiz ama Fenerbahçe şampiyon olacak." değerlendirmesinde bulundu.