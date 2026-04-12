Zecorner Kayserispor-Fenerbahçe maçının ardından

Kayserispor-Fenerbahçe maçının ardından

Fenerbahçe Kulübü Basın Sözcüsü Ali Gürbüz, Kayserispor'u 4-0 yendikleri maçın ardından, ligdeki mücadelelerine kararlılıkla devam edeceklerini belirtti. Hakem kararları hakkında eleştirilerde bulunan Gürbüz, kulüp olarak şampiyonluğa inandıklarını vurguladı.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Zecorner Kayserispor'u 4-0 yenen Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Ali Gürbüz, ligdeki mücadelelerine aynı şevk ve inançla devam ettirdiklerini söyledi.

Maçın ardından stat çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulunan Gürbüz, hakemin vermesi gerektiği kartları vermediğini belirterek, "ilk yarıda hepimiz de izledik. Verilmeyen kırmızı kart, verilmeyen ikinci sarı kartlar. Başvurularımızı yapacağız. Bizi bu mücadelemizden hiçbir şekilde hiç kimse geri çeviremeyecek." dedi.

Fenerbahçe'nin bu sene şampiyon alacağına inandıklarını aktaran Gürbüz, "Bu azmimiz şampiyon oluncaya kadar devam edecek. Sahada mücadele eden futbolcularımıza teşekkür ediyorum. İstanbul'dan, Kayseri'den ve çevre illerden takımımızı yalnız bırakmayan fedakar, cefakar ve bu takıma, kulübüne inanmış, takımına inanmış taraftarlarımıza da ayrıca teşekkür ediyoruz. Biz suni gündemlerle yaratılmaya çalışılan, bu sıkıntılı süreçte yaratılmaya çalışılan havayı, şampiyon oluncaya kadar hiçbir şekilde mücadeleden geri kalmayarak kırmaya çalışıyoruz. Önümüzdeki her maça final maçı olarak bakıyoruz. Son maça kadar şampiyonluğu kovalıyoruz. Fenerbahçemizin bu sene şampiyon olacağına inanıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Murat Asil
