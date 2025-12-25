Haberler

Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyelerinden, Çağlayan Adliyesi'nde açıklama

Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyelerinden, Çağlayan Adliyesi'nde açıklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyeleri, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan başkan Sadettin Saran'a inanç belirtti. Yönetim, Türk adaletine ve sürecin yürütülmesine güvenlerinin tam olduğunu ifade etti.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyeleri Ertan Torunoğulları ve Ali Gürbüz, "imza atma" şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'a inandıklarını söyledi.

Çağlayan Adliyesi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan yönetim kurulu üyelerinden Ertan Torunoğulları, "Yüce Türk adaletinin en doğru kararı vereceğinden hiçbir kuşkumuz yoktu. Bugün o karar çıktı ve başkanımız serbest." ifadelerini kullandı.

Torunoğulları, başkan ve yönetim kurulu adına taraftarlara teşekkür ederek sözlerini tamamladı.

Sarı-lacivertli kulübün yönetim kurulu üyesi ve basın sözcüsü Ali Gürbüz, cuma gününden bu yana yürüyen bir hukuki süreç olduğunun altını çizdi.

Gürbüz, süreç doğrultusunda başkan Sadettin Saran'ın dün yeniden ifadeye çağırıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün savcılıkta ve sorgu hakimliğinde ifadesi tamamlandı ve serbest bırakıldı. Bu süreç içinde hukukun temel ilkelerinin işlemesi için başkanımız ve avukatları olarak elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Başkanımızın haklılığına, başkanımızın söylediklerine itimat ediyoruz. Bununla ilgili doğrunun ortaya çıkması için bütün gayreti gösteriyoruz. Bugün bu havaya rağmen desteğe gelen taraftarlara özellikle teşekkür ediyoruz. Hukuki süreçle ilgili daha fazla ayrıntı vermeye gerek yok. Başkanımızın da dediği gibi biz bu sene şampiyon olacağız. Taraftarlarımız hiç merak etmesin."

Açıklamaların ardından yönetim kurulu üyeleri, başkan Sadettin Saran'la buluşmak üzere Chobani Stadı'nda bulunan kulüp binasına geçti.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
Serbest bırakılan Sadettin Saran kulüp binasında! Önce güldü sonra kendini tutamadı

İlk görüntü geldi: Saran önce güldü sonra kendini tutamadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefetin hedefindeki kesime destek: Ezmeye çalışanlara hadlerini bildiririz

Muhalefetin hedefindeki kesime böyle sahip çıktı: Onları ezdirmeyiz
Türkiye'nin verdiği sürenin dolmasına günler kala Suriye-SDG anlaşmaya yakın

Türkiye'nin istediği oluyor! Sınır komşumuzda bir dönemin sonu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tutuklanan Ela Rümeysa Cebeci'nin ailesinden ilk ses! Tavırları netleşti

Ela Rümeysa Cebeci'nin ailesinden ilk ses! Tavırları netleşti
Fenomen avukatlar için harekete geçiliyor

Öğretmenlerin ardından sıra bir başka meslek grubunda
Japonya 1 milyondan fazla kalifiye yabancı işçi alacak

Ülkede plan hazır! 1 milyondan fazla yabancı işçi alınacak
Kıyamet tarihi verdi, gemiler yaptırdı! Yüzlerce kişi akın etti

Kıyamet tarihi verdi, gemiler yaptırdı! Verdiği tarih tutmayınca da...
Tutuklanan Ela Rümeysa Cebeci'nin ailesinden ilk ses! Tavırları netleşti

Ela Rümeysa Cebeci'nin ailesinden ilk ses! Tavırları netleşti
Berna Laçin'in çileden çıktığı anlar takipçilerini ikiye böldü

Berna Laçin'in çileden çıktığı anlar takipçilerini ikiye böldü
Sadettin Saran'ın serbest kalmasının ardından Fenerbahçe'de yeni gelişme

Saran'ın serbest kalmasının ardından Fenerbahçe'de yeni gelişme