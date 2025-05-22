Fenerbahçe Yönetiminden Aziz Yıldırım'a Nezaket Ziyareti

Fenerbahçe Yönetiminden Aziz Yıldırım'a Nezaket Ziyareti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, eski başkan Aziz Yıldırım'ı ziyaret ederek kulübün durumu ve geleceği hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulundular.

FENERBAHÇE Kulübü Başkanı Ali Koç ve Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, eski başkan Aziz Yıldırım'a nezakat ziyaretinde bulundu. Görüşmede bugününe ve yarınına dair kapsamlı değerlendirmeler yapıldığı belirtildi.

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Y. Koç ile Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Sayın Şekip Mosturoğlu, Kulübümüzün bir önceki başkanı Sayın Aziz Yıldırım'a nezaket ziyaretinde bulunmuşlardır.

Ziyaret sabah saatlerinde son derece samimi bir ortamda gerçekleşmiş; Fenerbahçe'mizin bugününe ve yarınına dair kapsamlı değerlendirmeler yapılmıştır. Kulübümüzün gündemine dair karşılıklı fikirlerin istişaresi için önümüzdeki günlerde yeniden bir araya gelme temennisiyle, görüşme sona ermiştir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Bakan Yumaklı görüntüleri paylaştı: Anadolu Parsı bizi yeniden selamladı

Görüntüleri Bakan Yumaklı paylaştı: Bizi yeniden selamladı
Real Madrid, efsanesi Luca Modric ile ayrılığı resmen açıkladı

Real Madrid'den açıklama: Sezon sonunda gidiyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sahipsizler dizisindeki zorla birliktelik sahnesi tepki çekti

Sevilen dizide tartışmalı yatak sahnesi! İzleyicilerden büyük tepki
TMSF, Anadolu'nun en büyük şirketini satışa çıkardı

100 bin kişi çalışıyor! Anadolu'nun en büyük şirketi satışa çıkarıldı
Vatandaş isyanda, İBB ve Pendik Belediyesi topu birbirine atıyor

10 gündür manzara bu ama iki belediye de topu birbirine atıyor
Kerimcan Durmaz Azerbaycan'da şehitliğe alınmadı

Kerimcan Durmaz Azerbaycan'da şehitliğe alınmadı
Tenis yıldızı, uygunsuz davranışta bulunan kameramana çıkıştı

Tenis yıldızı, uygunsuz davranışta bulunan kameramana çıkıştı
Binlerce kişi tehlikede! Shakira konseri sonrası alarm verildi

Binlerce kişi tehlikede! Konser sonrası alarm verildi
Adı Fenerbahçe ile anılan Edin Terzic İstanbul'da görüntülendi

Fenerbahçe ile anılan dünyaca ünlü hoca İstanbul'da görüntülendi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.