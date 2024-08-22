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Fenerbahçe Yönetiminden Ankara Ziyaretleri İle İlgili Açıklama

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Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu, Ankara'da gerçekleştirdikleri ziyaretlerle ilgili iddialara yanıt verdi. Yapılan açıklamada, ziyaretlerin sadece siyasi parti liderlerine tanıtım amacıyla yapıldığı belirtildi.

Fenerbahçe, yönetim kurulunun geçtiğimiz günlerde Ankara'da gerçekleştirdiği ziyaretlerle ilgili iddialara yönelik, "Ziyaretlerin yegane amacı yeni yönetim kurulumuzun önemli sosyal paydaşlarımız olan siyasi parti liderlerine takdim edilmesidir. Ortaya atıldığı şekilde veya başka türlü hiçbir siyasi gündemi ve amacı bulunmamaktadır" denildi.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu geçtiğimiz günlerde Ankara'da bir dizi ziyaretlerde bulundu. Sarı-lacivertli kulüp ortaya atılan iddialara yönelik resmi internet sitesinden açıklama yayımladı. İddiaların kötü niyetli olduğu vurgulanırken şu ifadelere yer verildi:

"Başkanımız Ali Koç ve yönetim kurulumuzun, 19 Ağustos Pazartesi günü Ankara'da gerçekleştirdikleri ziyaretler ile ilgili gündeme getirilen hayal mahsulü ve kötü niyetli iddialar üzerine açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur. Bu nezaket ziyaretlerinin yegane amacı yeni yönetim kurulumuzun önemli sosyal paydaşlarımız olan siyasi parti liderlerine takdim edilmesidir. Ortaya atıldığı şekilde veya başka türlü hiçbir siyasi gündemi ve amacı bulunmamaktadır.

Dünyanın en büyük spor kulübü olan Fenerbahçe'miz, siyasetin her zaman dışında kalmış, tüm partilere eşit mesafede durmaya büyük bir özen göstermiştir. Kulüp olarak ilkemiz Türk sporuna hizmet etmek ve ülkemizi uluslararası arenada en iyi şekilde temsil etmektir. Fenerbahçe'nin adını siyasi değerlendirmelere dahil etmek büyük bir hadsizliktir. Kamuoyundan ricamız bahsi geçen mesnetsiz ve gerçek dışı iddiaların dikkate alınmamasıdır." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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