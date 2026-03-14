Sadettin Saran: Hocamızla devam ediyoruz

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, dün kaybedilen Fatih Karagümrük maçının ardından yapılan toplantıda teknik direktör Domenico Tedesco'ya ültimatom verdiklerini açıkladı. Saran, 'Bir daha tekrarlanmayacak' dedi.

FENERBAHÇE Başkanı Sadettin Saran, "Dünkü üzücü futbolla ilgili bugün hocamızı ve teknik kadromuzu çağırdım, konuştuk. Kaptanlarımızla konuştuk. Gerekli ültimatomlar verildi. Bir daha tekrarlanmayacak. Hocamızla devam ediyoruz" dedi.

Fenerbahçe yönetimi, dün kaybedilen Fatih Karagümrük maçının ardından teknik direktör Domenico Tedesco ile toplantı yapma kararı almıştı. Bugün saat 16.00'da kulüp binasında gerçekleşen toplantıya Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, yöneticiler, teknik direktör Domenico Tedesco ve sportif direktör Devin Özek katıldı. Yönetimin, Domenico Tedesco ve Devin Özek ile yaptığı görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Daha sonra ise yönetim kendi arasında bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantının ardından kısa bir açıklama yapan Başkan Sadettin Saran, "Dünkü üzücü futbolla ilgili bugün hocamızı ve teknik kadromuzu çağırdım, konuştuk. Kaptanlarımızla konuştuk. Gerekli ültimatomlar verildi. Bir daha tekrarlanmayacak. Hocamızla devam ediyoruz. Hak edilip verilmeyen hiçbir prim yok. Bugüne kadar hep söylediğimiz futbolun tam dışında bir futbol oynandı dün. Çok şaşırdık, çok üzüldük. Bugün arkadaşlarla da konuştuk" ifadelerini kullandı.

Başkan Saran, sportif direktör Devin Özek ile de devam edildiğini belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
