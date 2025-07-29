Fenerbahçe yıldız futbolcunun sözleşmesini feshetti! İşte yeni takımı

Fenerbahçe yıldız futbolcunun sözleşmesini feshetti! İşte yeni takımı
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Fenerbahçe yıldız futbolcunun sözleşmesini feshetti! İşte yeni takımı
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Fenerbahçe, yeni sezon öncesi kadrosunda düşünmediği Miha Zajc'ın sözleşmesini feshetti. Slovenyalı futbolcu, Hırvatistan Ligi ekiplerinden Dinamo Zagreb'e transfer olacak.

Transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden Süper Lig devi Fenerbahçe'de Miha Zajc'ın sözleşmesi feshedildi. Oyuncu, Dinamo Zagreb'e imza atacak.

DINAMO ZAGREB'E TRANSFER OLACAK

Sportske Novosti'de yer alan habere göre; Jose Mourinho'nun takımda düşünmediği Miha Zajc'ın sözleşmesi feshedildi. Miha Zajc'ın sıradaki durağının Hırvatistan Ligi ekiplerinden Dinamo Zagreb olacağı kaydedildi.

Fenerbahçe yıldız futbolcunun sözleşmesini feshetti! İşte yeni takımı

FENERBAHÇE KARNESİ

2018-19 sezonunun ara transfer döneminde transfer edilen Miha Zajc, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 121 maçta 20 gol 7 asist kaydetti.

Haberler.com / Numan Darğın - Spor
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