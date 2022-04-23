Fenerbahçe'yi yıkan haber! Miguel Crespo sezonu kapattı
Haberler.com - Spor
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'u 6-0 yendiği mücadelede sakatlanan sarı-lacivertlilerin başarılı orta saha oyuncusu Miguel Crespo'dan kötü haber geldi. Portekizli futbolcunun sağ ayak 5. metatars kemiğinde non deplase kırık tespit edildiği açıklandı. Yıldız futbolcu sezonun geri kalanında forma giyemeyecek.
Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 6-0'lık skorla devirdi. Karşılaşmada sakatlanan sarı-lacivertlilerin yıldızı Miguel Crespo'da kırık tespit edildiği açıklandı.
"OYUNDAN SEDYEYLE ÇIKTI"
Fenerbahçe'den Crespo'nun son durumuna ilişkin yapılan açıklamada, "Bugünkü karşılaşmada aldığı darbe sonrası sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Miguel Crespo'nun ilk tespitlerde sağ ayak 5. Metatars kemiğinde non deplase kırık tespit edilmiştir. Futbolcumuzun durumu yarın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılacak kontroller sonrası belli olacaktır." ifadelerine yer verildi. Yıldız futbolcu sezonun geri kalanında forma giyemeyecek.
Haberler.com - Spor