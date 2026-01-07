Haberler

Fenerbahçe'yi tamamen sildi! Cengiz Ünder gelecekteki hedefini belirledi

Fenerbahçe'yi tamamen sildi! Cengiz Ünder gelecekteki hedefini belirledi
Güncelleme:
Beşiktaş'ın sezon başında ezeli rakibi Fenerbahçe'den kiraladığı milli futbolcu Cengiz Ünder, gelecek kariyerine siyah-beyazlı takımda devam etmek istediğini açıkladı. Milli oyuncu, yaptığı açıklamada ''Opsiyonun kullanılmasını tabii ki isterim. Bu yana burada gerçekten kendimi çok mutlu hissediyorum. Tabii ki üzerimde bir baskı vardı ama oyuna girdikten sonra golü attım ve bu biraz kırıldı. Daha çok öz güvenimi arttırdı. İyi hissetmeye başladım.'' dedi.

Beşiktaş'ın sezon başında ezeli rakibi Fenerbahçe'den kiralık olarak kadrosuna kattığı milli futbolcu Cengiz Ünder, gelecek kariyeriyle ilgili samimi bir açıklama yaptı.

'OPSİYONUN KULLANILMASINI İSTERİM'

Aradığı mutluluğu Beşiktaş'ta bulduğunu belirten Cengiz Ünder, kariyerine Beşiktaş'ta devam etmek istediğini açıklayarak, 'Kendimi burada çok mutlu hissediyorum. Opsiyonun kullanılmasını tabii ki isterim. Devre arasından sonra 3-4 aylık bir süreç var. Futbol için uzun bir süre. Ne olacağını bilemeyiz. Ben sadece bunu düşünerek hareket etmiyorum. Bir an önce lig maçını düşünerek hareket ediyorum. Kendimi böyle daha motive hissediyorum. Tek istediğim forma giymek, en önemlisi bu. Burada gerçekten çok mutluyum. Kardeşlerimin hepsini çok seviyorum." dedi.

'BEŞİKTAŞ'A DOĞRU ZAMANDA GELDİĞİMİ DÜŞÜNÜYORUM'

Sözlerine devam eden milli oyuncu, 'Bazı doğru anlar vardır. Kendi açımdan doğru zamanda geldiğimi düşünüyorum. Geldiğim günden bu yana burada gerçekten kendimi çok mutlu hissediyorum. Tabii ki üzerimde bir baskı vardı ama oyuna girdikten sonra golü attım ve bu biraz kırıldı. Daha çok öz güvenimi arttırdı. İyi hissetmeye başladım. Futbolcular için ilk maç her zaman çok önemlidir. Nasıl başlarsan öyle devam eder. Bu benim açımdan çok güzel oldu. Daha çok öz güvenli oynamaya başladım. Hoca, maçtan önce odasına çağırdığında ne yapmam gerektiğiyle ilgili konuştuk. Sonuçta yapmam gereken gol atmak. Hocamın bana güvenip ilk maçımda oyunu alması benim için zaten yeterliydi." ifadelerini kullandı.

